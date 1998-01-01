المالية : رواتب موظفي السلطة غدًا في البنوك

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية بأن رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الثاني/ يناير، سيتم صرفها يوم غد الثلاثاء عبر البنوك.



وقالت المالية أن الصرف عبر البنوك سيكون غداً دون التوضيح هل سيطرأ تغيير على نسبة رواتب موظفي السلطة في غزة .



وكان المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عاطف أبوسيف، قال في وقت سابق أن الحكومة الفلسطينية (في رام الله) ستصرف، الشهر الحالي ، 75% من رواتب موظفيها في قطاع غزة بدلا من نسبة الـ50% التي تصرف بالوقت الحالي.

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