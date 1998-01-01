  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالية : رواتب موظفي السلطة غدًا في البنوك

الإثنين 04 فبراير 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية : رواتب موظفي السلطة غدًا في البنوك



رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية  بأن رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الثاني/ يناير، سيتم صرفها يوم غد الثلاثاء عبر البنوك.

وقالت المالية  أن الصرف عبر البنوك سيكون غداً دون التوضيح هل سيطرأ تغيير على نسبة رواتب موظفي السلطة في غزة .

 وكان المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عاطف أبوسيف، قال في وقت سابق أن الحكومة الفلسطينية (في رام الله) ستصرف، الشهر الحالي ، 75% من رواتب موظفيها في قطاع غزة بدلا من نسبة الـ50% التي تصرف بالوقت الحالي.

اقرأ ايضا : -  فتح: الحكومة ستصرف الشهر المقبل 75% من رواتب موظفيها بغزة

الأكثر قراءة اليوم

اول تعليق اسرائيلي على فيديو قنص سرايا القدس للضابط الاسرائيلي

استشهاد شاب من شمال غزة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

شاب فلسطيني يفوز برئاسة السلفادور

فلسطيني بين أوفر المرشحين حظا للفوز برئاسة السلفادور

صور: شهيرة وسهير رمزي تفاجئان الجميع بخلع الحجاب

حماس تكشف عن موعد اجتماعها مع المخابرات المصرية في القاهرة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

بالاسماء ..مصادر تكشف لـ"سما" عن تغييرات كبيرة في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية

وفد حماس والجهاد

الجهاد ستبلغ المصريين بتوجه جديد للتفاهمات مع الاحتلال وهنية سيمكث حتى موعد حوار روسيا

الوفد المصري مع الفصائل

مسؤول: مصر تعمل على تجنب حرب جديدة ومحاولة تحسين الوضع المعيشي لأهل قطاع غزة

غزة : حماس تنشئ ساحة جمركية للبضائع القادمة من المعابر