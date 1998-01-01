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القبض على سيدة يشتبه بها بالتحرش والنشل

الإثنين 04 فبراير 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على سيدة يشتبه بها بالتحرش والنشل



رام الله / سما /

 ألقت الشرطة يوم الاثنين، القبض على احدى السيدات بعد قيامها بالدخول لثلاث محال للجزارة والتحرش بأصحابها والهائهم وسرقة ما بداخل هذه المحال من مبالغ مالية في الخليل.
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها الشرطة من أصحاب محال للجزارة تتعلق بقيام سيدة بالخول لمحالهم والتحرش بهم جنسيا والقيام بإلهائهم ونشل ما بداخل المحال من مبالغ مالية قدرت بــ 3 الاف شيكل، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم والقاء القبض على الفاعلة .
وأضاف البيان، انه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجرائم تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه بها والقاء القبض عليها وضبط جزء من المبالغ المسروقة بحوزتها.
وأكد البيان على توقيف المشتبه بها مدة 24 ساعة واحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها حسب الأصول.

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