الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للأسير وليد شرف رغم وضعه الصحي الصعب

رام الله / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر اعتقال إداري جديد لمدة ستة شهور، بحق الأسير وليد خالد شرف (25 عاماً) من بلدة أبو ديس، رغم وضعه الصحي الصعب.

وبين نادي الأسير، في بيان لها، أن الأسير شرف يعاني من عدة مشكلات صحية صعبة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة منها ضمور في الجلد، ومشاكل في الكلى والأمعاء والكبد، الأمر الذي أثر سلبا على عمل أجهزة حيوية أخرى في جسده، وخلال الأسبوع الماضي نُقل من معتقل "عوفر" إلى معتقل" عيادة الرملة" بعد أن طرأ تدهور على وضعه الصحي، ولاحقا جرى نقله إلى أحد المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير شرف في العاشر من حزيران/ يونيو 2018، علما أن مجموع سنوات اعتقاله قرابة خمس سنوات بين أحكام واعتقال إداري.