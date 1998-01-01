غزة : تشييع جثمان الشهيد أبو جبل

غزة / سما /

شيّعت جماهير فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد أحمد أبو جبل (29 عامًا) الذي أعلن عن استشهاده يوم أمس الأحد، متأثرًا بجروحه التي أصيب فيها نهاية الشهر الماضي خلال مشاركته في المسيرة البحرية الأسبوعية عند "زيكيم".

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى منزل الشهيد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أداء الصلاة عليه ودفن جثمانه في مقبرة الشهداء.

ورفع المشاركون في الجنازة العلم الفلسطيني ورايات الفصائل، وسط ترديد شعارات تدعو المقاومة للرد على خروقات الاحتلال المستمرة لتفاهمات التهدئة وتعمد استهداف المدنيين العزل خلال مشاركتهم في المسيرات.