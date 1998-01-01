بالاسماء ..مصادر تكشف لـ"سما" عن تغييرات كبيرة في قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية

رام الله / سما /

كشفت مصادر مطلعة في رام الله لوكالة "سما" عن تغييرات كبيرة من المتوقع ان تطرأ على قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستترافق مع تشكيلة الحكومة الفصائلية الجديدة .

وأكدت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها انه من المتوقع ان يتم تعيين زكريا مصلح رئيس جهاز الاستخبارات الحالي لرئاسة جهاز الامن الوقائي بدلا من زياد هب الريح والذي توقعت المصادر ان يتم تعيينه مستشارا للرئيس عباس لشؤون المحافظات " كبير المحافظين" .

وتوقعت المصادر ان يتسلم "أمين فوالحة" جهاز الارتباط العسكري خلفا لجهاد الاعرج , فيما سيتم تعيين اياد عباس رئيسا لجهاز المالية العسكرية خلفا لعمر غيث الذي يعاني أوضاعا صحية صعبة .

ومن المتوقع حسب المصادر أن يتسلم غسان نمر مكان عدنان الضميري مفوض التوجيه السياسي والمعنوي والناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية .

كما توقعت المصادر ان يتسلم واحد من الأسماء التالية "رمضان عوض او جهاد المسيمي" رئاسة جهاز الشرطة خلفا للواء حازم عطا الله الذي يعتبر من مرشحي وزارة في الحكومة في الحكومة الفصائلية القادمة .

وأوضحت المصادر انه من المتوقع تعيين " اللواء ماجد فرج مستشارا للامن القومي وعضوا باللجنة المركزية لحركة فتح ومستشارا خاصا للرئيس عباس وأن ابرز المرشحين لخلافته خالد أبو يمن مدير العمليات المركزية في الجهاز" .

ولم تعرف بعد الأسماء المرشحة بعد لرئاسة جهاز الاستخبارات فيما اشارت المصادر الى انه سيتم احالة رئيس جهاز القضاء العسكري إسماعيل فراج للتقاعد مع نهاية العام الحالي لبلوغه الستين وان لا داعي لاقالته واستبداله" حسب المصادر.