إدعيس يستكر قيام مستوطنين بكتابة شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة دير دبوان

رام الله / سما /

استنكر سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية قيام مستوطنين يهود فجر اليوم الاثنين بكتابة شعارات عنصرية على جدران مسجد بلدة دير دبوان شرقي مدينة رام الله .

وأوضح ادعيس انه لم يعد هناك أماكن عباده آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، معتبرا أن هذا الاعتداء عنصرية استفزازية جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات.

وأضاف ادعيس ان إقدام قوات الإحلال على تكرار اعتداءاتها على المقدسات من حرق وإغلاق ومنع الأذان ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي ينطلق منها الاحتلال.

واعتبر ادعيس إن حماية الأماكن المقدسة في فلسطين لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم بل هو بحاجة إلى دعـم ومساندة كافة أبناء العالمين العربي والإسلامي والشرفاء في جميع أنحاء العالم من اجل تحمل مسؤولياتهم تجاه الأماكن المقدسة والعمل على وضع برنامج عملي على أرض الواقع لمواجهة هذه الهجمة المسعورة .