الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف

وكالات / سما /

استجابت شركة "TVision" لمالكها طارق الجنايني لاعتراض مؤسسة الأزهر الشريف على اسم أحدث أعمالها الإنتاجية "ملايكة إبليس".



كانت شركة "تي فيجن" استقرت مع صناع مسلسل "ملايكة إبليس" على هذا الاسم، ولكن بعدما أبلغت مؤسسة الأزهر اعتراضها، تم تغيير الاسم إلى "وبينا ميعاد"، حسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

"وبينا ميعاد" من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وتم البدء في تصويره منذ أيام في منطقة مصر الجديدة.