  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف

الإثنين 04 فبراير 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر الشريف يعترض على اسم مسلسل رانيا يوسف



وكالات / سما /

استجابت شركة "TVision" لمالكها طارق الجنايني لاعتراض مؤسسة الأزهر الشريف على اسم أحدث أعمالها الإنتاجية "ملايكة إبليس".


كانت شركة "تي فيجن" استقرت مع صناع مسلسل "ملايكة إبليس" على هذا الاسم، ولكن بعدما أبلغت مؤسسة الأزهر اعتراضها، تم تغيير الاسم إلى "وبينا ميعاد"، حسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

"وبينا ميعاد" من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وتم البدء في تصويره منذ أيام في منطقة مصر الجديدة.

#الأزهر الشريف #رانيا يوسف

الأكثر قراءة اليوم

اول تعليق اسرائيلي على فيديو قنص سرايا القدس للضابط الاسرائيلي

وفد من حركتي حماس والجهاد الاسلامي يغادران قطاع غزة الى مصر

بالفيديو: جيش الاحتلال يعلن البدء في بناء جدار جديد على حدود غزة

استشهاد شاب من شمال غزة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

فلسطيني بين أوفر المرشحين حظا للفوز برئاسة السلفادور

محكمة بداية دير البلح تصدر حكما باعدام مدان بقتل الطفل أحمد فرج الله

صور: شهيرة وسهير رمزي تفاجئان الجميع بخلع الحجاب

الأخبار الرئيسية

الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية

وفد حماس والجهاد

الجهاد ستبلغ المصريين بتوجه جديد للتفاهمات مع الاحتلال وهنية سيمكث حتى موعد حوار روسيا

ناييب بوكيلي

شاب فلسطيني يفوز برئاسة السلفادور

الوفد المصري مع الفصائل

مسؤول: مصر تعمل على تجنب حرب جديدة ومحاولة تحسين الوضع المعيشي لأهل قطاع غزة

غزة : حماس تنشئ ساحة جمركية للبضائع القادمة من المعابر