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ياباني يبيع اليورانيوم عبر الإنترنت!

الإثنين 04 فبراير 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ياباني يبيع اليورانيوم عبر الإنترنت!



وكالات / سما /

ذكرت قناة "NHK‎" التلفزيونية اليابانية، أن شرطة مدينة طوكيو اكتشفت أن أحد مستخدمي الإنترنت يحاول بيع اليورانيوم على موقع في الشبكة العنكبوتية.

وأضافت القناة التلفزيونية المحلية، أن مسؤولا محليا، يعمل في مجال الطاقة الذرية، شاهد عرضا مشبوها لبيع مادة مشعة في مزاد على الإنترنت العام الماضي، وأبلغ الشرطة بالحادث.

وخطط مستخدم لبيع اليورانيوم المنضب (وهو نتيجة ثانوية لعمليات إنتاج اليورانيوم المخصب من اليورانيوم الطبيعي ويحتوي على إشعاع يبلغ 60% من إشعاع اليورانيوم الطبيعي فقط). وعلى الرغم من أن إشعاعه يقل عن إشعاع اليورانيوم الطبيعي، إلا أنه يمكن أن يكون خطيرا على البشر، ولدى التعامل معه يجب الالتزام بمعايير السلامة.

وتمكن ضباط الشرطة من إلقاء القبض على "بائع اليورانيوم"، الذي اعترف بأنه يعيد بيع اليورانيوم، الذي تم شراؤه عبر الإنترنت على موقع أجنبي. ولا تزال الشرطة تحقق في القضية.

#ياباني #اليورانيوم

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