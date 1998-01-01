  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أكبر معمرة في مصر تتبرع بـ"تحويشة العمر" للفقراء

الإثنين 04 فبراير 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكبر معمرة في مصر تتبرع بـ"تحويشة العمر" للفقراء



وكالات / سما /

أعلنت أكبر معمرة في مصر، البالغة من العمر 105 أعوام، أنها قررت التبرع بكل ما تملك من نقود لصالح صندوق "تحيا مصر" الذي يهدف إلى دعم اقتصاد مصر والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ودعم العدالة الاجتماعية.

وقالت فهيمة علي إبراهيم في لقاء تلفزيوني بث أمس السبت إنها من مواليد 1913، وإنها كانت تزرع الأرض بنفسها، وتزرع اليوسفي والبصل الأخضر، والباذنجان، وغيرها من المحاصيل الزراعية.

وأوضحت لبرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة النهار الفضائية أنها رأت الملك فاروق، والملك فؤاد، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس الأسبق محمد نجيب، وكانت حينها بصحتها وتتاجر في السمن والجبن.

وأشارت إلى أن لديها طلبين فقط، أولهم التبرع بـ"تحويشة العمر" البالغة نحو 30 ألف لصندوق "تحيا مصر"، وأن تلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت أكبر معمرة في مصر، أنها أنجبت ولدين وخمس بنات، مؤكدة أنهم كلهم يطعيون أمرها ولا يرفضون أي طلب لها، وفقا لصحيفة "الفجر" المحلية.

وأوضحت أنها كانت تحب الاستماع إلى عبدالحليم حافظ، ومنيرة المهدية، وتحضر حفلات المطربة الراحلة أم كلثوم، وكانت تستمع إلى محمد عبدالوهاب، وأنها كانت معجبة بشكل خاص بعميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي.

وكشف نجلها، أن والدته لها 42 حفيد، بينهم أطباء ومهندسين ومدرسين، وفلاحين، موضحا أن والده كان لا يرغب في شراء الأراضي، ولكنها هي التي صنعت كل ما هم فيه، مشددا على أنها اشترت الأراضي التي يملكونها.

#معمرة #تحويشة #الفقراء

الأكثر قراءة اليوم

اول تعليق اسرائيلي على فيديو قنص سرايا القدس للضابط الاسرائيلي

وفد من حركتي حماس والجهاد الاسلامي يغادران قطاع غزة الى مصر

بالفيديو: جيش الاحتلال يعلن البدء في بناء جدار جديد على حدود غزة

استشهاد شاب من شمال غزة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

فلسطيني بين أوفر المرشحين حظا للفوز برئاسة السلفادور

محكمة بداية دير البلح تصدر حكما باعدام مدان بقتل الطفل أحمد فرج الله

صور: شهيرة وسهير رمزي تفاجئان الجميع بخلع الحجاب

الأخبار الرئيسية

الانتهاء من مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية

وفد حماس والجهاد

الجهاد ستبلغ المصريين بتوجه جديد للتفاهمات مع الاحتلال وهنية سيمكث حتى موعد حوار روسيا

ناييب بوكيلي

شاب فلسطيني يفوز برئاسة السلفادور

الوفد المصري مع الفصائل

مسؤول: مصر تعمل على تجنب حرب جديدة ومحاولة تحسين الوضع المعيشي لأهل قطاع غزة

غزة : حماس تنشئ ساحة جمركية للبضائع القادمة من المعابر