أكبر معمرة في مصر تتبرع بـ"تحويشة العمر" للفقراء

وكالات / سما /

أعلنت أكبر معمرة في مصر، البالغة من العمر 105 أعوام، أنها قررت التبرع بكل ما تملك من نقود لصالح صندوق "تحيا مصر" الذي يهدف إلى دعم اقتصاد مصر والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ودعم العدالة الاجتماعية.

وقالت فهيمة علي إبراهيم في لقاء تلفزيوني بث أمس السبت إنها من مواليد 1913، وإنها كانت تزرع الأرض بنفسها، وتزرع اليوسفي والبصل الأخضر، والباذنجان، وغيرها من المحاصيل الزراعية.

وأوضحت لبرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة النهار الفضائية أنها رأت الملك فاروق، والملك فؤاد، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس الأسبق محمد نجيب، وكانت حينها بصحتها وتتاجر في السمن والجبن.

وأشارت إلى أن لديها طلبين فقط، أولهم التبرع بـ"تحويشة العمر" البالغة نحو 30 ألف لصندوق "تحيا مصر"، وأن تلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت أكبر معمرة في مصر، أنها أنجبت ولدين وخمس بنات، مؤكدة أنهم كلهم يطعيون أمرها ولا يرفضون أي طلب لها، وفقا لصحيفة "الفجر" المحلية.

وأوضحت أنها كانت تحب الاستماع إلى عبدالحليم حافظ، ومنيرة المهدية، وتحضر حفلات المطربة الراحلة أم كلثوم، وكانت تستمع إلى محمد عبدالوهاب، وأنها كانت معجبة بشكل خاص بعميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي.

وكشف نجلها، أن والدته لها 42 حفيد، بينهم أطباء ومهندسين ومدرسين، وفلاحين، موضحا أن والده كان لا يرغب في شراء الأراضي، ولكنها هي التي صنعت كل ما هم فيه، مشددا على أنها اشترت الأراضي التي يملكونها.