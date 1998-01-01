مغنية سعودية تتوج بأفضل موهبة عربية في أمريكا

وكالات / سما /

فازت الفنانة السعودية الشابة بسمة العتيبي بلقب أفضل موهبة عربية Miss Arab Talent، عن فئة غناء "البوب" الأمريكي.

واستطاعت بسمة البالغة من العمر 18 عاما، أن تبدع في مسارها الفني، وأصبحت تكتب أغانيها وتقوم بتلحينها، ومنها أغنية "فودو" التي شاركت بها في عدد من المهرجانات الموسيقية.

كما أصدرت ألبوما خاصا بعنوان "الخوف"، وحقق انتشارا واسعا عبر المواقع الإلكترونية والأسواق التجارية.

وتعتبر الفنانة السعودية كاتبة للروايات والأغاني الإنجليزية بالإضافة إلى أنها مثلت في فيلم قصير دور مراهقة تعاني من "شيزوفرنيا" أو فصام، وغنت مقطوعات أوبرالية، ثم أخيرا فازت بهذه الجائزة من بين 100 مشاركة، لتكون موهبة العرب في الولايات المتحدة لعام 2019.