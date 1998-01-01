وفد عسكري أميركي يصل القدس لبحث الوضع في الاراضي الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

كشف مراسل صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الناطقة بالانجليزية، اليوم الاثنين، عن وصول وفد عسكري أميركي إلى القدس لبحث الوضع الفلسطيني.

وبحسب المراسل، فإن الوفد عقد لقاءً موسّعًا بحضور مسؤولين من السفارة الأميركية بينهم الملحق العسكري، لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقًا للمراسل، فإن الوفد بحث أيضًا قضية وقف الدعم الأمريكي لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتأثيره على التنسيق الأمني مع إسرائيل.

ولم يشر المراسل، فيما إذا كان الوفد قد التقى بأي من المسؤولين الفلسطينيين أو الإسرائيليين.