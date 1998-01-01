معاريف: حماس طالبت بضمانات دولية من الامم المتحدة لتثبيت التهدئة مع اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأثنين، أن حركة حماس بغزة، طالبت من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، "نيكولاي ميلادنيوف" ضمانات دولية لتثبيت التهدئة مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه خلال اللقاء الأخير، الذي عقد بين قيادات الحركة، والمبعوث الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، "نيكولاي ميلادنيوف"، طالبت حماس، برفع الحصار عن غزة، ورفع القيود الإسرائيلية على المنحة القطرية، لتثبيت التهدئة.

وأضافت الصحيفة، أن حركة حماس طالبت كل من مصر والأمم المتحدة، بضمانات دولية، للحفاظ على الهدوء، وإلزام إسرائيل بوقف اطلاق النار، وتفاهمات التهدئة معها.

وبحسب الصحيفة العبرية، تم خلال اللقاء الأخير، الذي عُقد بغزة، وجمع بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي للحركة بغزة، يحي السنوار، وكل من رئيس وفد المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، و"نيكولاي ميلادنيوف"، تقديم ضمانات جديدة لحماس.

ووفقا لصحيفة "معاريف"، تعهد الوفد المصري لحماس، بالالتزام بفتح معبر رفح البري بشكل دائم، بدون وجود عناصر السلطة الفلسطينية، بينما تعهد ملادينوف لحماس، بضرورة رفع الشروط الإسرائيلية على المنحة القطرية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن هذا هو اللقاء الأول من نوعه، الذي يجمع بين وفد المخابرات المصرية، مع المبعوث الدولي ميلادنيوف، وقادة حركة حماس بغزة، بهدف التوصل الى تهدئة في القطاع.

وأشارت صحيفة "معاريف"، الى أن وفدا من قيادات حركة حماس، وصل بالأمس الى القاهرة، وسيجتمع اليوم برئيس جهاز المخابرات المصرية، لمباحثة التهدئة مع إسرائيل، وبعض الملفات الفلسطينية العالقة، منها ملف المصالحة الفلسطينية.