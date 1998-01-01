9 أشياء لا تفعلها خلال شحن هاتفك الذكي

وكالات / سما /

تعد بطارية الهاتف من الأمور المهمة للكثير من المستخدمين، حيث تضمن لهم بقاء الهاتف قيد العمل لفترة أطول وبالتالي إنجاز المزيد من الأمور، لكن للاهتمام بالبطارية، ينبغي أخذ عملية شحن الهاتف بعين الاعتبار في البداية، فيما يلي نعرض مجموعة من النصائح الهامة التي يجب على المستخدمين مراعاتها عند القيام بشحن هواتفهم الذكية كما يلي:

- يجب أن يحرص المستخدم دائما على شحن هاتفه الذكي بالشاحن الخاص به، ولا يستخدم أي شاحن آخر.

- تجنب استخدام الشواحن الرخيصة من الشركات مجهولة المصدر.

- حاول إزالة الحافظة الخاصة بالهاتف خلال عملية الشحن.

- الشحن السريع ليس دائما أفضل خيار لشحن البطارية.

- تجنب شحن الهاتف خلال فترات الليل وتركه على الشاحن.

-تجنب استخدام تطبيقات الطرف الثالث للحفاظ على البطارية.

-حاول شحن البطارية حتى 80% فقط.

- تجنب إعادة الشحن المستمر للبطارية، إذا لم تكن فارغة.

-تجنب استخدام هاتفك الذكي عند توصيله ببطارية.