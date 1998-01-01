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تطبيق صيني يجتاح أوروبا

الإثنين 04 فبراير 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق صيني يجتاح أوروبا



وكالات / سما /

أعلنت صحيفة "Digiday" أن تطبيق "TikTok" الصيني لتسجيل الفيديوهات بات من أكثر التطبيقات استخداما في أوروبا.

وأشار الموقع إلى أن أكثر من 800 مليون شخص في دول أوروبا والغرب باتوا يستخدمون تطبيق "TikTok" يوميا، والإحصائيات تشير إلى أن نحو 3.7 مليون بريطاني يستعملونه لتسجيل الفيديوهات نحو 8 مرات في اليوم، كما يستخدمه بشكل دائم نحو 4.1 مليون ألماني، و2.7 مليون إسباني، ونحو 2.4 مليون شخص من إيطاليا.

ويستخدم تطبيق "TikTok" لتسجيل الفيديوهات المصحوبة بتأثيرات صوتية وصورية مميزة، كما يتضمن ميزة "كاريوكي" للغناء مع المقاطع الموسيقية، وتعد المنصة الإلكترونية واحدة من أسرع المنصات نموا عبر الشبكة العنكبوتية.

#تطبيق #أوروبا

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