النصر العماني وصل الى رام الله لملاقاة هلال القدس

رام الله / سما /

وصلت بعثة نادي النصر العماني الى رام الله استعدادا لملاقاة فريق هلال القدس يوم الثلاثاء 5/2/2019 ضمن الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم على ملعب فيصل الحسيني بالرام الساعة الخامسة مساء .

كما وصل وفد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي يضم طاقم الحكام ومقيم الحكام .

وسيعقد الاجتماع الفني للمباراة في فندق الجراند بارك الاثنين الساعة "11:00" قبل الظهر، فيما يعقد المؤتمر الصحفي للمباراة الساعة "12:00" ظهرا في نفس المكان .

وقد انهى فريق هلال القدس استعداداته لملاقاة الفريق العماني ذهابا في ملعب فيصل يوم الثلاثاء وايابا في العاصمة العمانية بتاريخ 12/2/2019 . جدير بالذكر ان فريق الهلال هو ممثل فلسطين في هذه البطولة ، وقد دخل لاعبوه في معسكر مغلق منذ يوم الجمعة استعدادا لهذا الاستحقاق ، وكثف المدير الفني للفريق المقدسي تدريباته بعد عودة المنتخب الوطني من استحقاق امم اسيا حيث ان العديد من لاعبي المنتخب يلعبون مع فريق هلال القدس . هذا وجهت دائرة الاعلام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رقاع الدعوة الى الإعلاميين لتغطية وصول الفريق العماني الى فندق الكرمل برام الله والمؤتمر الصحفي للمباراة يوم الاثنين في فندق الجراند بارك ، و تغطية وقائع مباراة كرة القدم بين الفريقين يوم الثلاثاء 5/2/20129 ومن ثم حضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة الذي سيعقد في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب فيصل الحسيني .