المبادرة الوطنية تعقد لقاء حول التجمع الديمقراطي الفلسطيني

غزة / سما /

عقدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بمحافظة غزة لقاء هاما عن التجمع الديمقراطي الفلسطيني، بحضور مسؤولها في قطاع غزة الدكتور عائد ياغي وعدد من أعضاء هيئتها القيادية بمقرها الرئيسي بغزة .

بدوره استعرض د. عائد ياغي الأهمية السياسية لتشكيل التجمع الديمقراطي الفلسطيني، وتناول أهم الدوافع وراء تشكيله و الأهداف التي يسعى التجمع لتحقيقها خاصة فيما يتعلق بمواصلة جهوده لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، إضافة لأهمية المحافظة على حرية العمل السياسي والتنظيمي واحترام الحريات العامة وصون كرامة الناس.

وأكد على أهمية أن يأخذ الشباب فرصته للانخراط في فعاليات التجمع وكيفية الدفاع من خلاله عن القضية الوطنية وكذلك قضاياهم المختلفة.

وبين أن فرص نجاح التجمع تعتمد على عدة عوامل في مقدمتها توفر الارادة و العزيمة للعمل الموحد، وتغييب الحزبية والقدرة على مواجهة التحديات واستخلاص العبر من محاولات سابقة لتشكيله، إضافة لأهمية إسناده بزخم شعبي لضمان أوسع مشاركة للفئات المختلفة لاسيما فئة الشباب و المرأة.

وأوضح ياغي أن السمة الأبرز التي يسعى التجمع المحافظة عليها تتمثل في توحيد الرؤية والعمل في الضفة وغزة لتجسيد الوحدة وتعبير عن الرفض لأي محاولة للفصل بينهما.

واختتم أن التجمع هو وسيلة من خلالها تسعى القوى الديمقراطية الفلسطينية ومعها الشخصيات التي تؤمن بذات التوجه لتحقيق الأهداف التي وضعها في برنامجه التأسيسي والتركيز على أهمية السعي الحثيث لاستعادة الديمقراطية وممارسة حق الانتخابات الشاملة.

وتخلل اللقاء العديد من المداخلات والاستفسارات من المشاركين/ات فيه.

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الثاني من سلسلة لقاءات تعكف المبادرة الوطنية الفلسطينية على تنظيمها لإيضاح فكرة التجمع الديمقراطي الفلسطيني.