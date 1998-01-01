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د.عيسى: علينا احترام الديانات الاخرى كاحترامنا لديننا فالتسامح المجرد لا يكفي

الإثنين 04 فبراير 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى على أهمية التعايش واحترام الديانات مشيراً الى ان "الاحترام المتبادل هو الذى يؤكد أن الأخطاء قابلة للتسامح مهما كانت، بدون الاحترام لا يمكن التسامح".

وأشار د. عيسى الى أنه" لن تستطيع أن تعطي بدون الحب، ولن تستطيع أن تحب بدون التسامح.

وأضاف: "ان علاقة العيش المشترك واحترام الواحد للآخر كوننا نعبد الله الواحد ونعيش في وطن واحد وهمومنا واحدة"، فهناك  ضرورة أن تكون هذه العلاقة "علاقة سامية مبنية على الحب المتبادل والمودة والصدق لا تشوبها العيوب والنواقص كما  "إن الدين هو سلوك الإنسان مع الله الخالق ومع أخيه الإنسان واحترامه للقيم الروحية والإنسانية المشتركة في العبادة والعلاقة الاجتماعية بين الناس، ولا يجوز استغلال الدين لخدمة مصالح فئوية وسياسية لتغذية الصراعات بين الناس مما يجعل الدين أداة تابعة وليس مرجعاً مرشداً وهادياً يعلّم السماحة والمغفرة".

#حنا عيسى

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