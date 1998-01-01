انتصارات للأقصى والشوكة والجماعي بدوري الثانية

غزة / سما /

استعاد الأقصى صدارة دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب"، عقب فوزه الثمين على العودة (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من المسابقة.

وسجل هدفي الأقصى قصي بخيت (55), ومحمد أبو شعيب (69), ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة, بفارق نقطتين أمام أهلي النصيرات, ويبقى رصيد العودة 4 نقاط في المركز التاسع والأخير ليهبط للدرجة الثالثة.

وفي مباراة أخرى, تفوق الشوكة على جمعية الصلاح (2-1), وجماعي رفح على اتحاد دير البلح (2-0).

وفي دوري الثالثة فرع "غزة والشمال", تعادل شباب الزيتون مع المغراقة (2-2).