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إيمري: فارق الجودة واضح بين مانشستر سيتي وآرسنال

الإثنين 04 فبراير 2019 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيمري: فارق الجودة واضح بين مانشستر سيتي وآرسنال



وكالات / سما /

لم يكن المدرب الإسباني أوناي إيمري سعيداً بطبيعة الحال بعد خسارة فريقه آرسنال أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-1.

آرسنال قدم شوطاً أول طيب للغاية أمام مانشستر سيتي ولكن بعد ذلك أتى هدف سيرجيو أجويرو الثاني والذي كان عكس سير اللقاء ليتراجع مستوى المدفعجية تدريجياً ليحصل السكاي بلوز على نقاط المباراة.

وقال إيمري: “مانشستر سيتي أظهروا تفوقهم اليوم خلال التسعين دقيقة،دفاعيًا ببعض اللحظات كنا اقوياء ومنحنا انفسنا بعض الفرص في الهجوم، لكن نحن بحاجة ايضًا للعمل الجاد وعدم إستقبال الأهداف”.

“بالنظر للشوط الأول فالوضع كان جيد وكان يمكن أن ننظر إلى الأمور بتفاؤل، ولكن في الشوط الثاني كنا منفتحين جداً ولاعبيهم سريعون في الارتداد وفي النهاية النتيجة أظهرت الفارق بيننا”.

وعن اصابة موستافي قال: “اعتقد انه بخير، كان يعاني طوال الاسبوع والماضي كذلك. مافروبانوس تدرب معنا ومن الجيد انه شارك اليوم اول 20 دقيقه له وساعدن، وهذا أمر إيجابي”.

#أوناي إيمري #مانشستر سيتي #آرسنال

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