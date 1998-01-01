فيديو.. ريال مدريد يحذر برشلونة بثلاثية في ألافيس

وكالات / سما /

حقق فريق نادي ريال مدريد فوزاً مهماً للغاية على حساب ضيفه، ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية، لحساب الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وواصل المهاجم الفرنسي المميز كريم بنزيما مستوياته التهديفية الرائعة بافتتاح مجال التسجيل لمصلحة الميرينجي في الدقيقة 30 مستغلاً عرضية ريجيلون من الجبهة اليسرى بعد تمريرة فينيسيوس جونيور، ثم تكفل الأخير بإضافة الهدف الثاني لفائدة اللوس بلانكوس في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع من أحداث الشوط الثاني، أضاف البديل ماريانو دياز الهدف الثالث للفريق الملكي من ضربة رأسية من الوضع طائراً بعد عرضية من أودريوزولا من الجانب الأيمن.

ومنح المدير الفني الأرجنتيني سانتياجو سولاري الفرصة للثنائي العائد من الإصابة: ماركو أسينيسيو وماريانو دياز في الشوط الثاني، كما لعب جاريث بيل النجم الويلزي منذ البداية.

واستثمر ريال مدريد سقوط أتلتيكو مدريد، من أجل الاقتراب من الروخي بلانكوس في المركز الثاني، وأصبح الفارق نقطتين فقط لفائدة الأتلتي، كما تذلل الفارق مع الصدارة إلى 8 نقاط عقب تعثر برشلونة بالتعادل الإيجابي مع فالنسيا في كامب نو.