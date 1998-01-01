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ليون يوقف سلسلة انتصارات سان جيرمان

الإثنين 04 فبراير 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليون يوقف سلسلة انتصارات سان جيرمان



وكالات / سما /

حقق ليون فوزاً مفاجئاً على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف ، في مباراة أقيمت على ملعبه ، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الفرنسي.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بعد الخسارة على يد ليون ، حيث خسر الفريق أول مباراة بعد 20 مباراة – مع بقاء مباراتين مؤجلتين.

وتعتبر هذه الخسارة الأولى لكتيبة المدرب الألماني توماس توخيل في البطولة خلال الموسم الحالي.

ولم تمر سوى سبع دقائق حتى افتتح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا التسجيل لسان جيرمان ، قبل أن يقلب ليون النتيجة بثنائية نبيل فقير وموسى ديمبيلي.

وسجل ديمبيلي هدف التعادل في الدقيقة 33 ، قبل إحراز نبيل فقير هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وبهذه الخسارة يتوقف رصيد سان جيرمان عند النقطة 56 في الصدارة ، وبفارق 10 نقاط عن ليل الثاني والذي خاض 23 لقاء ، بينما رفع ليون رصيده إلى النقطة 43 ، محتلاً المركز الثالث.

#ليون #باريس سان جيرمان

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