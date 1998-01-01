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الشرطة تنجز 3958 قضية الاسبوع الماضي

الإثنين 04 فبراير 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ذكر بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3952 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 123 قضية ودورت 32 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 392 قضية ودور 34 قضية، وانجزت الشرطة القضائية 3443 قضية ودورت 3467 قضية اخرى .

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت قرابة 2500 غرام مواد مخدرة، و قرابة 400 حبة مخدرة و 16 اداة تعاطي .

وسجلت إدارة شرطة  المرور 253 حادث سير نتج عنها  اصابة 149 شخص، وفحصت 10990 مركبة، وأنزلت عن  الشارع 307 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت  4632 مخالفة مرورية، وحجزت 159 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت مركبتين غير قانونيات .

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 95692 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 28365 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز 18 قضية، وجاري متابعة  4 قضايا وضبطت 97 قطعة أثرية  .

#الشرطة

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