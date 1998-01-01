الخدمات الطبية تقدم 68778 خدمة صحية خلال شهر يناير

غزة / سما /

قدَّمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في محافظات قطاع غزة أكثر من 68778 ألف خدمة صحية خلال شهر يناير من عام 2019 الجاري، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 224 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى.

وبيَّن أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 714 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 2915الاف و3624 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات121حالة وقدمت عيادة البصريات 857 خدمة.

وأفاد بأن إدارة الاسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 997 خدمة إسعافية مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 1448ألف بطاقة ضمان صحي للموظفين.

مسيرات العودة

وفي هذا السياق، أكد مدير عام مديرية الخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب محمد رمضان صالح أن طواقم الخدمات عملت بكل جد واجتهاد خلال شهر يناير في مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة رغم نقص الامكانيات البشرية والمادية.

واستهجن العميد صالح استهداف قوات الاحتلال للطواقم الطبية خلال عملها الانساني.

وأوضح العقيد طبيب وائل عثمان مدير العلاقات العامة والإعلام أن طواقم الإسعاف والطوارئ تعاملت خلال مسيرات العودة مع 54 حالة تعرضت لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال، و124 حالة تعرضت لقنابل غاز مباشرة، وأسعفت 1503حالة تم التعامل معها ميدانياً.

خدمات طبية متنوعة