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مجلس الأمن سيناقش إنهاء إسرائيل عمل قوة المراقبة الدولية في الخليل

الإثنين 04 فبراير 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن سيناقش إنهاء إسرائيل عمل قوة المراقبة الدولية في الخليل



رام الله / سما /

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور ان مجلس الأمن الدولي  سيبحث الأربعاء، القرار الإسرائيلي بعدم تمديد ولاية التواجد الدولي المؤقت في الخليل، جنوب الضفة الغربية (TIPH).

وقال منصور مساء الأحد، في في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن التباحث سيتم خلال "جلسة مغلقة"، مُعربا عن أمله بـ "نجاح المشاورات التي تجري مع الأشقاء في الكويت وإندونيسيا، وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، لاستصدار موقف بالضغط على حكومة الاحتلال، لصالح عودة عمل بعثة التواجد الدولي"، على حد تعبيره.

وسيعقد منصور بعد هذه الجلسة، مؤتمرا صحفيا "لنقل صورة كل الجهود التي بذلت، وأيضاً النتائج التي ستمخض عن هذه الجلسة". وعرض منصور، ثمرة الجهود التي بذلها السلك الدبلوماسي الفلسطيني، "الذي دفع الأوروبيين إلى إدانة القرار الإسرائيلي".

وكان  رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر انهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وكان من المقرر ان يتم تجديد ولاية البعثة  غير أن الضغط على نتنياهو من جانب السياسيين اليمنيين والجماعات اليهودية في الخليل كان وراء إنهاء مهمة البعثة.

وقال نتنياهو في بيان للصحافة "لن نسمح لقوة دولية بالتصرف ضدنا".

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