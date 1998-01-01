الاحتلال يبعد 7 مقدسيات عن الأقصى لمدة أسبوعين

القدس المحتلة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إبعاد سبع مرابطات من مدينة القدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوعين، في الوقت الذي ستعقد محكمة الاحتلال جلسة لعدد منهن في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت يوم أمس 6 نساء وفتاة، خلال خروجهن من أبواب الأقصى، ونفذت الاعتقالات من أبواب: حطة، والأسباط، والمجلس "الناظر".

وشملت قرارات الإبعاد: دينا طروة، وزينب طروة، وابتسام الطويل، ورانية غزاوي، وجهاد الرازم، وسعاد عبيدية، وصفاء الإمام.

وحسب المحامي خالد زبارقة-الذي تابع قضية المرابطات- فإن الاعتقال، جاء بحجة "الجلوس في المنطقة الشرقية داخل المسجد الأقصى/ "باب الرحمة".