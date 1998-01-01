قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال 16 مواطنافي مدن الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 16 مواطنا بعد اقتحام عدة منازل في مختلف محافظات الضفة،

وذكرت مصادر محلية أنّ الشقيقين إبراهيم ونور مقبل من مخيم العروب شمال الخليل اصيبا بعد اقتحام مخبز يعملون فيه حيث تم الاعتداء عليهما بأعقاب البنادق من قبل جنود الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيدة سماح مبارك في مخيم قدورة برام الله، واندلعت مواجهات في المزرعة الغربية شمال رام الله.

واقتحم جيش الاحتلال منزل الأسير يحيى ربيع رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

وعرف من بين المعتقلين:

١. عواد سمير أبو عواد- مخيم قدورة برام الله

٢. أحمد جمعة عواد- مخيم قدورة

٣. إبراهيم محمود البرغوثي- عابود غرب رام الله

٤. محمود جبارين- مخيم جنين

٥. مؤمن أبو حمادة- مخيم جنين

٦. ثائر حسين عصاعصة- جنين

٧. منذر أبو محميد- بيت تعمر قرب بيت لحم

٨. المحرر مقداد القواسمي- الخليل

٩. عدي عمر حامد- سلواد شرق رام الله

١٠. محمود عمر عزات حامد- سلواد

١١. عماد موسى باجس حامد- سلواد