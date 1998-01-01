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تدريبات عسكرية سيجريها الجيش الاسرائيلي غدا على حدود غزة

الأحد 03 فبراير 2019 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدريبات عسكرية سيجريها الجيش الاسرائيلي غدا على حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي سيجري ، غدا الاثنين، مناورات عسكرية، في المناطق التابعة لفرقة غزة، بالجيش بغلاف غزة.

وأوضح موقع "مفزاك لايف" العبري، أن التدريبات العسكرية للجيش ستبدأ الساعة 05:00 صباحا، وستستمر حتى الساعة 03:00 بعد الظُهر، مبينا أنه سيلاحظ السكان خلالها  حركة نشطة للمركبات والآليات العسكرية على طرقات غلاف غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، "إن هذه التدريبات معد ومخطط لها مسبقا".

في السياق ذاته، بين موقع "مفزاك لايف" العبري ، إن الشرطة الإسرائيلية، ستجري صباح غدا الأثنين، تدريبات أمنية في منطقة "لخيش" بمدينة بئر السبع، وبعض مناطق النقب.

ووفقا للموقع العبري، فإن هدف التدريبات الشرطية، هو رفع الكفاءة، والجهوزية لكافة التهديدات والسيناريوهات المتوقعة.

#الجيش الإسرائيلي #مناورات #تدريبات عسكرية #غلاف غزة #قطاع غزة

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