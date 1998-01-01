قناة عبرية: رئيس النمسا يصل "إسرائيل" في زيارة تستغرق خمسة ايام

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل اعلام عبرية، بوصول الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، مساء اليوم الأحد، إلى مطار بن غورين الدولي، وذلك في زيارة رسمية لإسرائيل، والسلطة الفلسطينية تستمر خمسة أيام.

وجاءت زيارة الرئيس النمساوي لاسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك لبحث مسار عملية السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين، وعدد من الملفات الأخرى تخص التعاون المشترك بين البلدين، و للتخفيف على ما يبدو من وطأة التوتر والجمود الذي ساد العلاقات النمساوية-الفلسطينية.

ووفقا لقناة "مكان" العبرية، إن الرئيس النمساوي دير بيلين سيلتقي خلال زيارته مع نظيره الإسرائيلي رؤوڤين ريڤلين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وقالت القناة العبرية إن " ألكسندر فان دير بيلين سيتوجه إلى رام الله في الضفة الغربية لزيارة رئيس السلطة محمود عباس".

وكان في استقبال الرئيس النمساوي دير بيلين لدى وصوله المطار وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي إسحق فاكنين، والسفيرة الإسرائيلية لدى ڤيينا تاليا لادور.