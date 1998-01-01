بدران يكشف عن اهداف زيارة وفد حماس للقاهرة

غزة / سما /

غرد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن "توجه وفد الحركة من الداخل والخارج إلى القاهرة بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لعقد لقاءات مع الجانب المصري لبحث مختلف القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني".

وتابع بدران: "كل حراكنا الداخلي والخارجي هدفه العمل على خدمة شعبنا في مختلف المجالات، وإيماننا راسخ بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة في القرار والميدان".

وأضاف: "شعبنا يتطلع إلى قيادة وطنية موحدة تقود المشروع الوطني من خلال برنامج مقاومة ومواجهة ضد الاحتلال".

وأردف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، "نحن نقبل بما يقرره شعبنا وليس من حق أحد أن يدعي انه وصي على هذا الشعب".

يشار إلى أن وفد حركة حماس غادر اليوم الأحد، قطاع غزة عبر معبر رفح البري متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء مسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية.