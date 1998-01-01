  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بدران يكشف عن اهداف زيارة وفد حماس للقاهرة

الأحد 03 فبراير 2019 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدران يكشف عن اهداف زيارة وفد حماس للقاهرة



غزة / سما /

غرد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن "توجه وفد الحركة من الداخل والخارج إلى القاهرة بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لعقد لقاءات مع الجانب المصري لبحث مختلف القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني".

وتابع بدران: "كل حراكنا الداخلي والخارجي هدفه العمل على خدمة شعبنا في مختلف المجالات، وإيماننا راسخ بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة في القرار والميدان".

وأضاف: "شعبنا يتطلع إلى قيادة وطنية موحدة تقود المشروع الوطني من خلال برنامج مقاومة ومواجهة ضد الاحتلال".

وأردف عضو المكتب السياسي لحركة حماس،  "نحن نقبل بما يقرره شعبنا وليس من حق أحد أن يدعي انه وصي على هذا الشعب".

يشار إلى أن وفد حركة حماس غادر اليوم الأحد، قطاع غزة عبر  معبر رفح  البري متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء مسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية.

#حسام بدران #حماس #وفد جماس #اسماعيل هنية #معبر رفح #غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن خيارات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة الجديدة و موعد تشكيلها

ضابط كبير في جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن الحرب الأخيرة على غزة

موقع عبري يزعم : فتح معبر رفح وجمع الضرائب يؤجل جولة حماس للتصعيد ضد إسرائيل

اسعار العملات مقابل الشيكل

الطيراوي: السلطة تدرس اجراءات ضد حماس دون المساس بأهلنا في غزة

محكمة بداية دير البلح تصدر حكما باعدام مدان بقتل الطفل أحمد فرج الله

صور: شهيرة وسهير رمزي تفاجئان الجميع بخلع الحجاب

الأخبار الرئيسية

حدود غزة - ارشيف

استشهاد شاب من شمال غزة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

42144

بالفيديو: جيش الاحتلال يعلن البدء في بناء جدار جديد على حدود غزة

النخالة وهنية

وفد من حركتي حماس والجهاد الاسلامي يغادران قطاع غزة الى مصر

نتنياهو يعلن البدء في بناء جدار مغ غزة ويهدد حماس مجددا :الهدوء او عملية عسكرية واسعة

شاهد: سرايا القدس تعرض فيديو لعملية قنص جندي إسرائيلي قبل اسبوعين