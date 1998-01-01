الجيش الاسرائيلي ينفذ مناورة تُحاكي هجوم "داعش" سيناء على "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن لواء "فاران" المناطقي المسؤول عن حماية الحدود الإسرائيلية مع مصر، أجرى أول مناورة عسكرية منذ تشكيله قبل أشهر، حاكت محاولات "داعش" المستمرة بالمساس بأمن "اسرائيل".

وأوضح موقع "إسرائيل ديفنس" العبري، أن المناورات الإسرائيلية سلسلة من السيناريوهات القتالية، مثل التسلل إلى المستوطنات القريبة من الحدود المصرية، وإطلاق صواريخ ونيران، واشتباكات مباشرة في المنطقة الحدودية بين مصر و"إسرائيل".

وبحسب الموقع العبري، قال قائد لواء "فاران" يتسحاق بن، أن عمل اللواء لا يقتصر على حماية الحدود الإسرائيلية مع مصر.

وأفاد يتسحاق بن أن كتيبة "كركال" المختلطة التابعة للواء أنهت انتشارها أخيراً وللمرة الأولى في الضفة الغربية لتنفيذ مهام أمن.