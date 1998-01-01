  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الاسرائيلي ينفذ مناورة تُحاكي هجوم "داعش" سيناء على "إسرائيل"

الأحد 03 فبراير 2019 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي ينفذ مناورة تُحاكي هجوم "داعش" سيناء على "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن لواء "فاران" المناطقي المسؤول عن حماية الحدود الإسرائيلية مع مصر، أجرى  أول مناورة عسكرية منذ تشكيله قبل أشهر، حاكت محاولات "داعش" المستمرة بالمساس بأمن "اسرائيل".

وأوضح موقع "إسرائيل ديفنس" العبري، أن المناورات الإسرائيلية سلسلة من السيناريوهات القتالية، مثل التسلل إلى المستوطنات القريبة من الحدود المصرية، وإطلاق صواريخ ونيران، واشتباكات مباشرة في المنطقة الحدودية بين مصر و"إسرائيل".

وبحسب الموقع العبري،  قال قائد لواء "فاران" يتسحاق بن،  أن عمل اللواء لا يقتصر على حماية الحدود الإسرائيلية مع مصر.

وأفاد يتسحاق بن أن كتيبة "كركال" المختلطة التابعة للواء أنهت انتشارها أخيراً وللمرة الأولى في الضفة الغربية لتنفيذ مهام أمن.

#الجيش الإسرائيلي #داعش #الحدود المصرية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن خيارات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة الجديدة و موعد تشكيلها

ضابط كبير في جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن الحرب الأخيرة على غزة

موقع عبري يزعم : فتح معبر رفح وجمع الضرائب يؤجل جولة حماس للتصعيد ضد إسرائيل

اسعار العملات مقابل الشيكل

الطيراوي: السلطة تدرس اجراءات ضد حماس دون المساس بأهلنا في غزة

محكمة بداية دير البلح تصدر حكما باعدام مدان بقتل الطفل أحمد فرج الله

صور: شهيرة وسهير رمزي تفاجئان الجميع بخلع الحجاب

الأخبار الرئيسية

حدود غزة - ارشيف

استشهاد شاب من شمال غزة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

42144

بالفيديو: جيش الاحتلال يعلن البدء في بناء جدار جديد على حدود غزة

النخالة وهنية

وفد من حركتي حماس والجهاد الاسلامي يغادران قطاع غزة الى مصر

نتنياهو يعلن البدء في بناء جدار مغ غزة ويهدد حماس مجددا :الهدوء او عملية عسكرية واسعة

شاهد: سرايا القدس تعرض فيديو لعملية قنص جندي إسرائيلي قبل اسبوعين