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الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري

الأحد 03 فبراير 2019 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري



رام الله / سما /

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري الفلسطيني للعام 2018، وذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس الهيئة يوسف الحلو.

وثمن الرئيس، الجهود التي تبذلها هيئة التدريب العسكري لرفع جاهزية قوى الأمن الفلسطينية واستعداداتها، مشددا على  ضرورة العمل على توطين التدريب العسكري داخل فلسطين.

في السياق ذاته،  قدم الحلو شرحا حول كافة الدورات والتدريبات التي تقدمها الهيئة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

كما قدم الحلو،  موجزا حول نشاطات وإنجازات الهيئة، والخطط المستقبلية الموضوعة لتطوير عملها.

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