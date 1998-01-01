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حماس تكشف عن موعد اجتماعها مع المخابرات المصرية في القاهرة

الأحد 03 فبراير 2019 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف عن موعد اجتماعها مع المخابرات المصرية في القاهرة



غزة / سما /

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق ان وفد الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية وصل العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الرشق  مساء  اليوم الاحد، في تصريح صحفي ان  مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية إن وفد الحركة برئاسة هنية  سيجتمع غدا الاثنين مع رئيس جهاز المخابرات المصرية  الوزير عباس كامل  والفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني.

وأوضح الرشق أن وفد حماس سيبحث مع المخابرات المصرية  ملف العلاقات الثنائية وتطورات الوضع الفلسطيني والتهدئة والمصالحة.

يشار الى ان وفد حماس غادر اليوم الأحد، قطاع غزة عبر  معبر رفح  البري متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة .

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