حماس تكشف عن موعد اجتماعها مع المخابرات المصرية في القاهرة

غزة / سما /

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق ان وفد الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية وصل العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الرشق مساء اليوم الاحد، في تصريح صحفي ان مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية إن وفد الحركة برئاسة هنية سيجتمع غدا الاثنين مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل والفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني.

وأوضح الرشق أن وفد حماس سيبحث مع المخابرات المصرية ملف العلاقات الثنائية وتطورات الوضع الفلسطيني والتهدئة والمصالحة.

يشار الى ان وفد حماس غادر اليوم الأحد، قطاع غزة عبر معبر رفح البري متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة .