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هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير المصاب أنس موسى مستقر

الأحد 03 فبراير 2019 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير المصاب أنس موسى مستقر



رام الله / سما /

أفاد كريم عجوة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، باستقرار الوضع الصحي للأسير الفتى أنس اسماعيل موسى (18 عاما) من بلدة الخضر ببيت لحم، والذي يقبع حاليا في مستشفى "شعار تصيدك" الاسرائيلي.

وأشار عجوة، الى أن الاسير موسى كان أصيب يوم الخميس الماضي برصاص الجيش الاسرائيلي في قدميه، بزعم إلقائه زجاجات حارقة على سيارات مستوطنين بالقرب من بلدة الخضر، وتم إجراء عملية جراحيه له أول أمس، تم خلالها استئصال الرصاصتين وزراعة براغٍ بالقدم اليسرى.

اوضح محامي هيئة الاسرى والمحررين "أنه من المقرر عقد جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في عوفر للأسير موسى يوم غد، دون حضوره نظرا لوضعه الصحي".

#الاسرى #الوضع الصحي #الاحتلال

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