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الجبهة الشعبية تعلن رفضها المشاركة بالحكومة الفصائلية

الأحد 03 فبراير 2019 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية تعلن رفضها المشاركة بالحكومة الفصائلية



غزة / سما /

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاحد، رفضها المشاركة في حكومة فصائلية تجري المشاورات لتشكيلها من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، جاء ذلك في اجتماعها المشترك مع وفد حركة فتح الذي انتهى عصر اليوم .

واعتبرت الجبهة في تصريح وصل سما الاخبارية نسخة عنه، أنّ الأزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية على أكثر من صعيد والتي يعمقها الانقسام أكثر فأكثر، والتهديدات المتزايدة بتصفية القضية الوطنية وحقوق شعبنا، تفرض وبشكلٍ عاجل وقف أية إجراءات تزيد الأمور تعقيداً بما فيها تشكيل حكومة لن يتأتى عنها إلاّ مزيداً من العقبات أمام جهود المصالحة ومضاعفة للأزمة الداخلية.

 وطالبت أن يتم العمل بديلاً عن ذلك بالإسراع في عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للوصول إلى اتفاق على البرنامج السياسي المشترك والسياسات التي تمكننا جميعاً من مواجهة التحديات كافة، وعلى الآليات لتنفيذ اتفاقيات المصالحة، وقواعد وأسس الشراكة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فعلية تتولى تهيئة المناخات اللازمة لمغادرة حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة وصولاً إلى عقد مجلس وطني توحيدي جديد يستعيد مكانة منظمة التحرير  الفلسطينية المنجز الوطني الأهم لنضال شعبنا المعاصر.

ودعت الجبهة الرئيس أبو مازن والأخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح إلى وقف قرار تشكيل الحكومة الفصائلية التي لا تشكّل بأي حالٍ من الأحوال أولوية على أولوية توفير كل ما هو ضروري لمعالجة الأزمة الوطنية الشاملة التي تشل حياة شعبنا الوطنية الكفاحية و الديمقراطية السياسية والاجتماعية.

#الجبهة الشعبية #الحكومة الفصائلية #غزة

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