سلطات الاحتلال تخطر بطرد 50 عائلة من الاغوار

أريحا /سما/

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الأحد، 18 عائلة إخطارا بطردهم من منازلهم ومساكنهم في الاغوار بحجة التدريبات العسكرية في 6 شباط من العاشرة صباحا للخامسة مساء.

وأوضح معتز بشارات مسؤول ملف الاغوار في محافظة طوباس ان الاحتلال اخطر هذه العائلات المكونة من 93 فردا من منطقة الرأس الاحمر جنوب شرق طوباس بطردهم من منازلهم في 6،12 شباط الجاري من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأفاد بشارات ان الاحتلال اخطرت 32 عائلة مكونة من 218 فردا في مناطق "خربة البرج" و"الميتة" وحمامات الملح" بالطرد بحجة التدريبات العسكرية.