مشروع لإنشاء 111 وحدة سكنية ضمن إعمار القطاع

غزة / سما /

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينة، أنه تم إنجاز ما نسبته 90% من إعادة اعمار من المنازل المدمرة كليا خلال عدوان عام 2014 على غزة، كما أعلن عن مشروع إنشاء 111 وحدة وسكنية وتوقيع عقود المستفيدين من المنحة الألمانية أصحاب المنازل المهدمة كليا بقيمة 23 مليون دولار ضمن المنحة الألمانية.

وقال الوزير الحساينة خلال مؤتمر صحفي تخلل توقيع عقود المشاريع والمنحة الألمانية : وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء د. رامي حمد الله ومن خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان واصلنا العمل ليل نهار وكانت التوجيهات بإعطاء ملف إعادة الإعمار أولوية على أجندة حكومة الوفاق الوطني حيث واجهت الوزارة الكثير من التحديات والعقبات وحولت الدمار إلى اعمار.

وأضاف: قمنا بإعادة اعمار 9308 وحدة سكنية مهدمة كليا بقيمة 347 مليون دولار، وإصلاح 100 ألف وحدة سكنية بقيمة 205 مليون دولار، وقد قمنا بترميم 17 برج متضرر بشكل جزئي وبإنجاز هذه المشروعات نكون قد أنهينا إعادة اعمار حي الندى بالكامل ونحن ننتظر حاليا موافقة روما لطرح العطاء الخاص بمشروع إعادة اعمار برج المجمع الإيطالي.

وبين أنهم نفذوا في قطاع الإسكان مشروعات إسكانية بقيمة 200 مليون دولار شملت بناء مدن وأحياء سكنية جديدة، وجزء آخر من هذه المشاريع بقيمة 19 مليون دولار تم تخصيصه لترميم منازل الفقراء.

وأوضح الوزير الحساينة أنه بخصوص المنحة الكويتية: أنجزنا المنحة الكويتية بالكامل فيما يخص قطاع الإسكان حيث انتهينا من إعادة اعمار 2,253 وحدة سكنية بقيمة 75 مليون دولار، وشملت المنحة الكويتية تخصيص مبلغ بقيمة 60 مليون دولار لقطاع المياه وقد تم طرح العطاء الخاص بالخط الناقل للمياه الإضافية من الجانب الإسرائيلي في خانيونس والمنطقة الوسطى.

وأوضح أنه تم إنجاز 93 مشروعا لتأهيل وإنشاء الطرق بقيمة إجمالية 48 مليون دولار في المحافظات الشمالية والجنوبية، وتم طرح 516 عطاء حكومي في المحافظات الشمالية والجنوبية بقيمة إجمالية 407 مليون دولار، كما تم تنفيذ 120 مشروعا لإنشاء وصيانة وتأهيل المباني العامة والمرافق الحكومية بقيمة 103 مليون دولار في المحافظات الشمالية والجنوبية ويجري حاليا تنفيذ 33 مشروعا في المحافظات الشمالية بقيمة 53 مليون دولار.

وقال : إننا في هذا الحفل نوقع عقود جديدة ضمن المنحة الإيطالية لتنفيذ مشروع إنشاء 111 وحدة سكنية جديدة في حي الندى الذي تعرض للتدمير في العدوان الأخير على غزة بقيمة 3.4 مليون يورو، كما نوقع عقود المستفيدين من المنحة الألمانية بقيمة 23 مليون دولار من خلال مؤسسة "UNOPS" لأصحاب المنازل المهدمة كليا.