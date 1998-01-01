صور: شهيرة وسهير رمزي في ظهور مفاجئ بدون حجاب

القاهرة / وكالات /

ظهرت الفنانة العائدة من الاعتزال شهيرة مع رفيقتها النجمة سهير رمزي، بدون حجاب وبمكياج كامل، خلال افتتاح أول بازار خيري لبيع منتجات وهدايا "يوم الحب" على أن يذهب العائد لصالح أطفال مستشفى أبو الريش.

وأقيم البازار تحت إشراف سامية أبو الفتوح، وعالية حسونة، ونبفين الشواربي، وملك مدكور، فيما حضر من نجوم الفن سهير رمزي، وشهيرة ومصمم الأزياء هاني البحيري، والإعلامية هويدا بهجت، والإعلامية سهير جودة، والفنانة هالة صدقي، والفنانة التشكيلية رندا فؤاد، وحرم السفير المصري بفرنسا و حرم سفير الكويت في القاهرة.

يشار إلى أن شهيرة كانت قد أعلنت رسميا خلع الحجاب ورغبتها في العودة للفن إذا وجدت الأدوار التي تناسبها وتلائم ظروفها. وفق موقع "مجلة سيدتي"

كما أوضحت الفنانة سهير رمزي أنها كانت "محتشمة" وتضع غطاء للرأس أو قبعة تكشف عن خصلات الشعر، وليس حجابا بالمعنى المتعارف عليه، وبالأمس تخلت حتى عن غطاء الرأس.