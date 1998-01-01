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رام الله: اصابة 4 من موظفي وزارة السياحة باعتداء منقبي اثار عليهم

الأحد 03 فبراير 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: اصابة 4 من موظفي وزارة السياحة باعتداء منقبي اثار عليهم



رام الله / سما /

أصيب 4 من موظفي وزارة السياحة والاثار، اليوم الاحد، بعد اعتداء منقبي اثار عليهم بالضرب بالعصي، كما حطموا مركبة الوزارة بالحجارة، وذلك خلال قيامهم بعملهم في الكشف عن منقبي الاثار في احدى قرى غرب رام الله.

وكان موظفون من قسم الحماية في دائرة الآثار في عملهم للكشف عن المواقع الأثرية في قرية دير بزيع غرب رام الله، حين تفاجأوا بوجود منقبين غير شرعيين في مكان أثري.

وطالب الموظفون المنقبين بتسليمهم بطاقتا الهوية، فسلم احدهما البطاقة، في حين هرب الآخر من الموقع، قبل أن يعود برفقة قرابة 15 شابا ملثما، وهاجموا موظفي الوزارة.

كما حطم المعتدون مركبة الوزارة، واعتدوا بالضرب على الموظفين الاربعة بالعصي والحجارة، واصابوهم بجراح متنوعة، قبل أن يفر المعتدون من المكان، وتم نقل المصابون الأربعة إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وفتحت قوى الأمن الفلسطينية تحقيقا في حادث الاعتداء، وذلك  لتقديم المنقبين المعتدين للقضاء.

#الاعتداء بالضرب #وزارة السياحة #موظفين

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