نتنياهو: على غزة أن تلتزم الهدوء .. وايران تسيطر على لبنان

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، "إن الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تضم ممثلين من حزب الله اللبناني، تدفعنا إلى أن نقول إن الواقع يجعل من إيران تسيطر على لبنان".

جاءت أقوال نتنياهو خلال لقائه بـ40 سفيراً من الأمم المتحدة، حيث رافقهم صباح اليوم في جولة على الحدود الشمالية بين إسرائيل و لبنان.

في السياق ذاته، هدد رئيس حكومة الاحتلال، بالتصعيد في قطاع غزة إذا لم يتوفر الهدوء، موضحا أنه حتى الانتخابات لن تمنع إسرائيل من التردد في اتخاذ قرارات صعبة.

وشدد نتنياهو على استمرار الجيش في بناء الحاجز المضاد للأنفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وبناء جدار علوي لمنع المقاتلين الفلسطينيين من تجاوز الحدود والتسلل إلى المستوطنات والمواقع العسكرية المجاورة، وذلك لتنفيذ عمليات في أي مواجهة مقبلة.