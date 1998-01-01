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اول تعليق اسرائيلي على فيديو قنص سرايا القدس للضابط الاسرائيلي

الأحد 03 فبراير 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اول تعليق اسرائيلي على فيديو قنص سرايا القدس للضابط الاسرائيلي



غزة / سما /

عقبت وسائل الإعلام العبرية، على الفيديو الذي نشرته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر اليوم الاحد، حيث رصدت مقاطعه عملية قنص لضابط إسرائيلي على حدود قطاع غزة قبل أسبوعين.

وعلقت وسائل الإعلام العبرية ، على الفيديو الذي يظهر إصابة جندي إسرائيلي برصاصة قناص فلسطيني بالعنوان الأبرز "لقد نجا بأعجوبة".

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين قد نشرت ظهر اليوم مقطع فيديو لعملية فنص ضابط اسرائيلي على الحدود مع غزة قبل اسبوعين.

وقالت مصادر عبرية، إن ضابطاً من جيش الاحتلال أصيب بجراحٍ متوسطة، بعميلة قنص على حدود قطاع غزة.

وقد اعترف الاحتلال وقتها بأن ضابطاً إسرائيليًا أصيب برصاصة قناص فلسطيني، ووصفت إصابته بالمتوسطة، وتم نقل الضابط إلى مستشفى سوروكا بواسطة طائرة مروحية لعلاجه.

#سرايا القدس #قنص #ضابط اسرائيلي #حدود غزة

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