بعد سريان الاحباط بصفوفه.. الجيش الإسرائيلي ليس مؤهلاً لحروب مقبلة مع غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن اللواء احتياط يائير جولان رئيس هيئة الأركان السابق للجيش الإسرائيلي ،كشف عن دخول الإحباط في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء عدم انتهاء الحرب الأخيرة على غزة بسرعة عام 2014.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال الجنرال جولان، إنه بعث رسالة للقيادات السياسية في اسرائيل، موضحا فيها "أن سلاح الجو الإسرائيلي ألقى 1200 صاروخ وقنبلة دقيقة، على أهداف فارغة بقطاع غزة، بعد أن أصابهم الإحباط بسبب عدم انتهاء الحرب بسرعة".

وأوضح الجنرال "يائير جولان" خلال رسالته تلك عن سريان تخوف كبير في قيادة الجيش الإسرائيلي، آنذاك، من توسيع المعركة البرية في قطاع غزة خلال حرب "الجرف الصامد"، وذلك بسبب الخوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن "هذه التخوفات وصلت بسرعة إلى الجنود، وأن هذا الأمر أضر بثقة الجنود بالقادة العسكريين بالجيش الإسرائيلي، وبقدرتهم على الخروج من الحرب منتصرين".

ووفقا ليديعوت العبرية، فإن القيادات السياسية والعسكرية في بلادها لم تأخذ هذه الانتقادات على محمل الجد، إلا بعد عثورها على وثيقة رسمية تؤكد تصريحات جولان، تقضي بأن كبار الضباط في هيئة أركان الجيش خلال عام 2014 عبروا عن تخوفاتهم من الحرب بغزة، وحذروا من الثمن الكبير الذي سيترتب على هذه الحرب، ومن عدم جهوزية الجيش للحرب، بشكل عام، سواء في غزة، أو لبنان، أو الجولان، أو بالضفة الغربية.

في السياق ذاته، أكد رئيس هيئة شكاوى الجنود السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال، يتسحاق بريك، في وقت سابق عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لأي حرب مقبلة، وبأنه في حال دخول بلاده في حرب فإنها ستواجه صعوبة بالغة في التصدي للصواريخ والقذائف، وبأن حالة من القلق والتوتر تسري بين جنبات القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل من تلك التقارير العسكرية الخطيرة، التي تؤكد عدم جاهزية إسرائيل لأي حروب مقبلة

وذكرت الصحيفة العبرية، تقارير مختلفة بعد الحرب الاخيرة على قطاع غزة في تموز 2014، أن الجيش الإسرائيلي ليس مؤهلاً لحروب مقبلة، وموضحة أن هناك كوارث ومصائب قد تحدث في حال إقحام الجيش الإسرائيلي نفسه في أي حرب راهنة.