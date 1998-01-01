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أليجري يعلق على تصرف ديبالا المثير للجدل

الأحد 03 فبراير 2019 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أليجري يعلق على تصرف ديبالا المثير للجدل



وكالات / سما /

دافع ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس عن نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا بعد التصرف المثير للجدل الذي قام به خلال مباراة بارما يوم أمس السبت ضمن إطار الجولة 22 من بطولة الدوري الإيطالي.

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام بارما رغم أنه كان متقدماً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن الضيوف نجحوا في تعديل النتيجة خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة.

ولم يدفع أليجري بديبالا منذ بداية المباراة وأبقاه على مقاعد البدلاء، كما لم يشركه أيضاً في الشوط الثاني، مما جعل النجم الأرجنتيني يغادر الدكة ويتوجه إلى غرفة خلع الملابس قبل نهاية اللقاء.

وتلقى ديبالا انتقادات لاذعة من الجماهير والصحافة على حدٍ سواء، لكن أليجري برر موقفه قائلاً “مغادرة ديبالا؟ اعتقد انه كان يشعر بالبرد”.

ورغم تعثر يوفنتوس في مباراة الامس، إلا أنه ما زال يتربع على صدارة ترتيب الكالتشيو بفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، وبفارق 20 نقطة عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثالث وما زال لم يخض مباراته هذه الجولة.

#أليجري #باولو ديبالا

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