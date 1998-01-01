الأسرى للدراسات : الشاباك يوصى بتمديد اعتقال مريض أوصى القاضى بالإفراج عنه

غزة / سما /

ناشد مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والانسانية والصليب الأحمر الدولى بالضغط على الاحتلال للافراج عن الأسير المقعد معتز محمد عبيدو(38عاماً) من سكان مدينة الخليل والمتواجد بمعتقل النقب ، والذى أوصى القاضى الاسرائيلى قبل ثلاثة أيام بالافراج عنه لسوء وضعه الصحي إلا أن جهاز الأمن الاسرائيلى صادق على تمديده الادارى لأربعة شهور اضافية .

وأوضح مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة أن المعتقل عبيدو أمضى 9 سنوات في السجون الاسرائيلية نصفهم في الاعتقال الادارى ، ويعاني ظروفاً صحية قاسية كونه من ذوى الاحتياجات الخاصة، فهو مصاب بشلل في قدمه اليسرى جراء اصابته من مسافة قريبة أثناء اعتقالٍ سابقٍ له عام 2011 برصاصة متفجرة في منطقة الحوض والبطن، وهو الآن مقعد ويتنقل بمساعدة زملاءه المعتقلين أو بواسطة الووكر أو الكرسي المتحرك ، ولا يستطيع في وضعه الحالي القيام باحتياجاته الأساسية دون مساعدة من أحد، حيث يحمل على جنبه بشكل دائم كيساً للبول والبراز، وهو بحاجة ماسة لتلقي العلاج والرعاية الصحية الدائمة خارج أسوار السجن .