وزير الاتصالات يسلم البريد عشر دراجات كهربائية

رام الله / سما /

سلم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، اليوم الأحد، البريد الفلسطيني عشر دراجات كهربائية، ضمن خطة تطوير البريد.

وتسلم موزعي البريد الدراجات من مختلف المحافظات وهي مخصصة لتوزيع البريد العادي والبعائث البريدية والطرود، والتي جاءت ضمن منحة من اتحاد البريد العالمي، إضافة إلى أجهزة لقراءة الباركود وطابعات مخصصة لعمل البريد.

وأكد موسى أهمية الدراجات في تطوير عمل البريد وسرعة وصوله إلى المؤسسات والمواطنين، اضافة الى ايصال البعائث البريدية في مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المركبات والدراجات حيث سيتم توفير المزيد من وسائل النقل كوسيلة هامة لتطوير البريد وأتمتة أعماله، التي ستشهد انطلاقة مميزة هذا العام.

وأشار إلى حرص الوزارة على تدريب موزعي البريد على استخدامها، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وارتداء الملابس المخصصة للدراجات حماية لهم وللأمانة التي ينقلونها.