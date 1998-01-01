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7 طرق لجذب زوجك وإثارة إعجابه بكِ

الأحد 03 فبراير 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 طرق لجذب زوجك وإثارة إعجابه بكِ



وكالات / سما /

الاحترام والتقدير والإعجاب من أهم الصفات التي تحب أن تشعر كل امرأة بها مع زوجها وتجد في عيونه نظرات الإعجاب والهيام بها ، لذلك تحاول جاهدة بشتي الطرق جذب انتباه زوجها لها ولكن لا تعرف ،

ولكي تحظى المرأة بعلاقة مميزة مع زوجها، أورد موقع "مام جانكشن" الإلكتروني قائمة بالإجراءات التي تضمن انجذاب الرجل لها، على النحو التالي:
 
１- أظهري الجانب الرائع منك
حافظي على نظافتك، ورائحتك الجميلة، وارتدي ملابس أنيقة، فهذا لا يجعلك جذابة فحسب، بل يزيد أيضاً من ثقتك بنفسك.

2- تحديث معلوماتك
يفضل الرجال، النساء المثقفات اللواتي يستطعن إجراء مناقشة ذكية، وإبداء آرائهن في مواضيع مختلفة، لذا حاولي أن تزيدي من ثقافتك، ومارسي المطالعة على الدوام.

3- كوني مستقلة
لا تعتمدي على زوجك في كل شيء، وكوني امرأة مستقلة وقوية، فهذا يمنحك المزيد من الثقة بالنفس، وبالتالي يزيد من جاذبيتك.

4- اعتني بصحتك
اتبعي نظاماً للياقة البدنية، وحسني قدراتك على التحمل والتركيز، فهذا من شأنه أن يعزز انجذاب زوجك لك.

5- طوري مهارات الطهي لديك
كما يقول المثل، فإن أقرب طريق إلى قلب الرجل هو معدته، لذا حاولي أن تطوري مهارات الطهي لديك، واعملي على إعداد الوجبات التي يفضلها زوجك بطريقة مميزة.

6- المشاركة في الاهتمامات
حاولي أن تشاركي زوجك في اهتماماته، وخصصي وقتاً لممارسة بعض النشاطات برفقته، لأن ذلك سيشعره بأنك قريبة منه، ويزيد من انجذابه إليك.

7- عبري عن حبك له
حاولي أن تعبري عن حبك لزوجك بكافة الطرق المتاحة لديك، كلما كانت الفرصة سانحة لذلك.

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