وفد من حماس يلتقي "الشورى" اليمني في صنعاء

صنعاء /وكالات/

التقى القائم بأعمال مكتب حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، مع نظيره القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى اليمني محمد حسين العيدروس، أمس، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وخلال اللقاء، أشاد العيدروس "بالأدوار النضالية لحركة حماس في مقاومة الاحتلال والتصدي للمشروع الصهيوني المدعوم من قوى الاستعمار الحديث"، وفق قوله.

وأشار إلى مواقف الشعب اليمني التاريخية الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، لافتا إلى أن الشعبين اليمني والفلسطيني يشتركان في نفس معاناة تعرضهما للحصار الشامل جوا وبحرا وبرا.

ودعا العيدروس جميع الفصائل الفلسطينية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، كون القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي خطير.

من جانبه، أعرب "أبو شمالة" عن شكره وتقديره للشعب اليمني على مواقفه المساندة في جميع المسارات التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية.

وأكد على خطورة صفقة القرن، بغرض تصفية القضية الفلسطينية، والتي جاءت في ظل الانقسام الحاد في الصفين العربي والإسلامي.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشورى اليمني، والمدير الإداري لمكتب "حماس" بصنعاء عمر السباخي، ومسؤول العلاقات السياسية في الحركة عبد الله هادي.