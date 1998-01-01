ميسي يتصدر سباق الهدافين في عام 2019 ورونالدو بعيد

وكالات / سما /

تربع ليونيل ميسي نجم برشلونة على صدارة هدافي عام 2019 بعد مرور حوالي شهر على بدايته، وذلك بفضل الهدفين اللذان أحرزهما في شباك فالنسيا يوم أمس خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ورفع ميسي رصيده إلى 8 أهداف في جميع المسابقات منذ بداية عام 2019، ليتفوق على إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الذي كان يتصدر في الأسبوع الماضي برصيد 7 أهداف.

ويشارك ميسي في الصدارة دوفان زاباتا نجم أتلانتا الذي أحرز هو الآخر 8 أهداف، وكان قد سجل ثنائية في شباك يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي وقاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة.

ورغم تسجيل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس هدفين في مرمى بارما يوم أمس خلال المباراة التي انتهت بالتعادل (3-3)، إلى أنه ما زال بعيد عن الصدارة كونه يملك 4 أهداف فقط في العام الجديد.

وإليكم ترتيب أفضل الهدافين في العام الجاري-

ليونيل ميسي: 8 أهداف

دوفان زاباتا: 8 اهداف

إدينسون كافاني 7 أهداف

فيديريكو تشيزا: 7 أهداف

كيليان مبابي: 6 أهداف

كريم بنزيما: 6 أهداف