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"خطة الموت" في الأسر.. رسالة نادرة من صدام حسين لابنته رغد

الأحد 03 فبراير 2019 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"خطة الموت" في الأسر.. رسالة نادرة من صدام حسين لابنته رغد



بغداد / وكالات /

كشفت رغد حسين الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقتطفات من رسالة بعثها لها والدها خلال فترة أسره لدى القوات الأمريكية في العراق.

ونشرت رغد عبر حساب منسوب لها، على "تويتر" صورة لجزء من رسالة والدها وأرفقتها بعبارة: "جزء من رسالة الشهيد الرئيس صدام حسين في أسره لابنته رغد".

ونشر الحساب على تويتر صورة للرسالة التي تعود إلى 2003.


وتقول الرسالة: "ترسخت القناعة لدي بأنهم ماضون في خطة الموت، إلا لو أراد الله عكس ما أرادوا، وهو القادر وعلى كل شيء قدير".


وفيها أيضا أن أحد الجنرالات الأمريكيين طلب منه في رسالة أن يوجه دعوة إلى المقاومة العراقية والشعب لإلقاء السلاح، وعدم مقاومة الاحتلال.

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