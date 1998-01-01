نتنياهو يهدد حماس مجددا :الهدوء او عملية عسكرية واسعة

القدس المحتلة/سما/

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تهديدا جديدا لحركة حماس والمقاومة في غزة، قائلا" إذا لم يحافظوا في غزة على الهدوء، فإن إسرائيل لن تتردد في العمل ضد القطاع خلال الحملة الانتخابية أيضا".

وأضاف نتنياهو في كلمته الافتتاحية لجلسة الحكومة الاسبوعية، أن قوات الاحتلال بدأت في نهاية الأسبوع ببناء العائق العلوي على حدود القطاع. وقال: "هذا سيمنع دخول المخربين".

وتوجه نتنياهو بالحديث إلى النظام الإيراني وقال: ""لدي رسالة إلى الديكتاتوريين في إيران- نحن نعرف ما تقوم به وكيف نتعامل معه".

وذكرت المصادر الإسرائيلية أنه تم تحقيق انفراجة في نهاية اجتماع بين رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة ، إسماعيل هنية ، ومبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط ، نيكولاي ملادينوف، ومسؤولي المخابرات المصرية. وحسب المصادر فإنه تم الاتفاق على أن تبقى الهدنة المتفق عليها من جميع الأطراف سارية حتى بعد الانتخابات في إسرائيل، مقابل فتح معبر رفح وسلسلة من التسهيلات الإضافية.