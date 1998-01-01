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فاكهة رائحتها كريهة تباع بأسعار باهظة في إندونيسيا

الأحد 03 فبراير 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاكهة رائحتها كريهة تباع بأسعار باهظة في إندونيسيا



وكالات / سما /

بيعت حبتان من فاكهة دوريان الشهية لكنها صاحبة رائحة كريهة في جنوب إندونيسيا بسعر باهظ بلغ ألف دولار لكل واحدة أي حوالي ثماني مرات الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وتسمى الدوريان "ملكة الفاكهة" وهي مطلوبة جدا في جنوب شرق آسيا. وهي تباع بدولارات قليلة عندما تكون مستطيلة الشكل لكنها باهظة الثمن جدا عندما تكون مستديرة على غرار الحبتين اللتين بيعتا بسعر 14 مليون روبية (990 دولارا) لكل واحدة في متجر في تاسيكمالايا في إقليم جاوا الغربية. وهي تنتمي إلى نوع "جاي-كوين" الذي يعتبر نادرا وذا نكهة مميزة.

وقال مدير المتجر هيريوانا تيتن لوكالة فرانس برس إن المشتري "لم يشأ أن يكشف عن اسمه". وكانت الحبتان معروضتين على ورق لماع أحمر مزين بزهور اصطناعية.

وأثار هذا الأمر ردود فعل كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال شخص عبر "إنستغرام": "السعر مخيف بهذا المال أفضّل شراء دراجة نارية".

#الفاكهة #إندونيسيا

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